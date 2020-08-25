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Вальс многотонных машин: как прошла тренировка водителей БТР перед стартом конкурса «Чистое небо»

Анастасия Фириченкова
05:08 25.08.2020
Участникам конкурса предстоит преодолеть полосу препятствий, выполняя различные боевые задачи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Ейске провели финальную тренировку перед стартом конкурса «Чистое небо». Участникам предстоит на БТР преодолевать препятствия, а по пути отражать атаки, поражать цели на дистанции и выполнять другие сложные задачи.

Механики-водители из семи стран будут соревноваться в мастерстве вождения бронетранспортеров БТР-82А. Одна из первых преград - крутой подъем на восемь метров, она называется «холм». Следом идет «колейный мост», а на песчаном участке трассы главное – не потерять скорость и управление, уйдя в занос.

Самое сложное препятствие – «восьмерка». При его прохождении важно не сбить ни одного столбика, так как каждый упавший столбик - это плюс 10 секунд штрафного времени.

В умелых руках водителя из российской команды многотонная машина будто вальсирует вокруг столбиков, не сбив ни одного. Рубеж был пройден без ошибок.

Финальное препятствие – брод. На нем важно правильно рассчитать скорость. Если пройти препятствие слишком быстро, то получится так называемый прыжок, за который начисляется штрафной балл. Если же двигаться очень медленно - можно случайно увязнуть.

Команда России с заданиями справилась успешно. Но пока эта была только тренировка, соревновательный день – впереди.

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