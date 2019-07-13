Военнослужащие провели дезинфекцию детского сада в Тулуне

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа провели дезинфекцию детского сада в городе Тулуне Иркутской области. Мероприятие было организовано по просьбе местных органов власти, сообщили в Министерстве обороны России.

Расчеты специальной обработки из состава подразделений РХБЗ прибыли в дошкольное муниципальное учреждение детский сад «Родничок», в котором в течение недели стояла вода из-за паводка.

«Военные специалисты провели обработку внутренних помещений и фасада здания раствором гелиохлора, который недавно поступил на вооружение подразделений специальной обработки. Данный препарат способен обезвредить все известные патогенные микроорганизмы», - рассказали в ведомстве.

Всего в дошкольном учреждении военнослужащими было обработано около три тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что военные химики провели дезинфекцию более 50 социальных объектов и жилых домов в городах Тулун и Нижнеудинск.

Также подразделения РХБЗ совместно с бригадами Роспотребнадзора приступили к дезинфекции отдаленных населенных пунктов Тулунского района Иркутской области, пострадавших от паводка.

В связи с поступающими заявками от глав администраций военнослужащие РХБЗ существенно расширили географию работ по дезинфекции социальных объектов. Расчеты работают в населенных пунктах Тулунского района Уйгат и Аршан, находящихся на удалении около 100 километров от райцентра.

В приоритетном порядке обрабатываются территории, прилегающие к школам, детсадам и другим учреждениям.