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Стали известны детали строительства Главного храма ВС РФ

Алексей Савелов
11:45 06.11.2018
Храмовый комплекс спроектирован в монументальном русско-византийском стиле.
Стали известны детали строительства Главного храма ВС РФ
Фото: Министерство обороны РФ

Строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации будет вестись исключительно на добровольные пожертвования.

«Храмовый комплекс будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества», - заявлял ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В ходе торжественной церемонии закладки первого камня в основание храма президент России Владимир Путин заявил, что Главный храм Вооруженных Сил РФ является символом национальных традиций России.

«Он станет главным храмом вооруженных сил, еще одним символом нерушимости наших национальных традиций, нашей верности памяти предков и их свершений во благо Отечества», - сказал глава государства.

Напомним, возведение сооружения началось по инициативе министра обороны генерала армии Сергея Шойгу на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот».

На счета благотворительного фонда «Воскресение» переведено уже более 1 миллиарда 266 миллионов рублей.

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