Второй новейший корабль-разведчик готов войти в состав ВМФ России

Завершились государственные испытания новейшего разведывательного корабля - судна связи «Иван Хурс» проекта 18280. Акт о завершении завизировал председатель комиссии государственной приемки кораблей капитан 1-го ранга Вячеслав Махорин. Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнической разведки.

Корабль данного проекта будет вторым по счету. Первый - «Юрий Иванов» - стоит на вооружении Военно-Морского Флота России с 2014 года. Отмечается, что корабли-разведчики проекта 18280 предназначены для обеспечения связи и управления флотом. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Заложили разведывательный корабль в ноябре 2013 года, а спустили на воду в мае прошлого года. Водоизмещение «Ивана Хурса» - четыре тысячи тонн, дальность плавания - восемь тысяч морских миль, экипаж - 131 человек. Разведывательные корабли этой серии, помимо Северного флота, планируется включить в состав Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов.