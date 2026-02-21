МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев назвал бывшего принца Эндрю и его окружение сатанистами*

В прикрепленном к посту документе описывается история ребенка и упоминается Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.
Виктория Бокий 21-02-2026 12:53
© Фото: I-Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и его соратников с сатанистами* из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

К своему посту Дмитриев прикрепил часть одного из материалов по делу уличенного в педофилии Эпштейна. В прикрепленном изображении документа описывается история ребенка и упоминается бывший принц.

«(Бывший. – Прим. ред.) принц Эндрю из Великобритании и его сатанинские* либеральные западные соратники истязают шестилетнего ребенка. Россия борется с сатанизмом*», - говорится в сообщении.

Напомним, брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан по делу Эпштейна в свой день рождения, 19 февраля. Сообщалось, что он пробыл в полицейском участке около 12 часов, после чего его отпустили из-под стражи.

Как писала газета The Daily Mail, бывшему принцу может грозить пожизненное заключение. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Известно, что ни король, ни Букингемский дворец не были предупреждены заранее об аресте.

В день задержания Эндрю Букингемский дворец опубликовал заявление монарха, в котором говорилось о готовности сотрудничать с полицией в ходе расследования дела о возможном злоупотреблении должностными полномочиями его брата. В канцелярии Его Величества добавили, что не будут мешать правительству Великобритании в исключении Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на наследование престола.

*Движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.

#Великобритания #Букингемский дворец #Кирилл Дмитриев #карл III #Эндрю Маунтбеттен-Виндзор
