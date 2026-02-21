Times: в Букингемском дворце не знали об упоминании Эндрю в файлах Эпштейна

США не предупреждали Букингемский дворец о наличии в файлах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна материалов, напрямую связанных с братом короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в Лондоне.

В материале издания говорится, что Эндрю был «сильно посрамлен», а для придворных эта новость стала сюрпризом. Отмечается, что бывший принц лгал своей семье о продолжительности дружбы с американским финансистом. Члены королевской семьи, в свою очередь, верили Эндрю, что «теперь дорого им обходится».

«Несмотря на тесный контакт, установленный между Белым домом и Букингемским дворцом, никто из США не сообщил о содержании последних публикаций Министерства юстиции Соединенных Штатов», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Карл III поддержит решение британского правительства об исключении Эндрю из престолонаследия. На днях брат короля был задержан по делу Эпштейна. Он пробыл в полицейском участке около 12 часов, после чего его отпустили из-под стражи.