Брата короля Великобритании Карла III отпустили после многочасового допроса

Брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, задержанного в рамках расследования дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, отпустили из-под стражи. Об этом сообщает телеканал Sky News. Несколько часов брату британского монарха пришлось провести в полицейском участке, отвечая на вопросы следователей.

«Эндрю был освобожден из-под стражи почти через 12 часов после задержания. Он покинул полицейский участок города Эйлшем на автомобиле. Было замечено, что он слегка откинулся на спинку сиденья», - говорится в сообщении.

О задержании бывшего принца стало известно сегодня днем. Эндрю Маунтбеттен-Виндзора подозревают в передаче Эпштейну секретной информации. В материалах американского Минюста содержатся сведения, что Эндрю в 2010 году переслал финансисту отчеты о своих поездках во Вьетнам, Сингапур и Китай, а также раскрыл другие конфиденциальные сведения.

В случае, если вина бывшего герцога Йоркского будет доказана, ему грозит пожизненный срок. Злоупотребление служебным положением в Великобритании считается одним из самых тяжких преступлений. Подобный арест не имеет аналогов в новейшей истории Великобритании.

Король Карл III уже выступил с обращением по этому поводу. Монарх пообещал сотрудничать со следствием и добавил, что «теперь должен последовать полный, справедливый и основательный процесс». По его словам, закон должен восторжествовать.