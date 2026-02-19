Карл III будет сотрудничать с полицией после задержания его брата

Карл III готов сотрудничать с полицией в ходе расследования дела о возможном злоупотреблении должностными полномочиями его брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом говорится в заявлении монарха, которое опубликовал Букингемский дворец.

«Они (полиция. - Прим. ред.) могут рассчитывать на мою полную и чистосердечную помощь и сотрудничество», - сказано в сообщении.

Карл III поделился, что узнал о задержании брата с «глубочайшей обеспокоенностью». Эндрю может грозить и вовсе пожизненное заключение.

Король Британии также добавил, что «теперь должен последовать полный, справедливый и основательный процесс». По его словам, закон должен восторжествовать, а вопрос расследован «надлежащим образом соответствующими властями».

Ранее стало известно, что брата короля задержали по делу Эпштейна. Полиция с шестью машинами прибыла в его дом и предъявила ему обвинение в ненадлежащем поведении на государственной службе.

Их визит совпал с днем рождения опального принца. Сегодня, 19 февраля, ему исполняется 66 лет.