Бывшему принцу Эндрю грозит пожизненное заключение

Злоупотребление служебным положением считается в британском законодательстве одним из самых серьезных преступлений. Его могут рассматривать только присяжные.
Владимир Рубанов 19-02-2026 17:46
© Фото: Marcin Nowak, Keystone Press Agency, Global Look Press

Пожизненное заключение может грозить младшему брату короля Великобритании Эндрю Маунтбеттену-Виндзору по обвинению в злоупотреблении служебным положением, пишет The Daily Mail. В четверг принца задержали полицейские.

Ни король, ни Букингемский дворец не предупредили заранее об аресте, пишет издание. Потом Карл III выступил с заявлением, в котором выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании.

Этот арест не имеет аналогов в истории современной королевской семьи. Поэтому что ждет дальше принца Эндрю, пока совершенно неясно, сообщают журналисты. Очевидно, что бывшего герцога Йоркского допросят, а сотрудники полиции тем временем будут проводить обыски для сбора доказательств.

Брата короля могут задержать в полиции на срок до 24 часов без предъявления обвинений. Полиция может подать ходатайство о продлении этого срока до 96 часов. После этого подозреваемому должны предъявить обвинения или отпустить. В этом случае его могут освободить под залог с разными условиями.

Злоупотребление служебным положением классифицируется в британском законодательстве как одно из самых серьезных преступлений. За него предусмотрено максимальное наказание - пожизненное заключение. Но Эндрю столкнется с этим только в том случае, если ему предъявят обвинение, привлекут к суду и признают виновным.

Это преступление классифицируется как подлежащее рассмотрению только в суде присяжных. Принадлежность к королевской семье не дает Эндрю никакой защиты от судебного преследования или тюремного заключения. Будучи монархом, король Карл III является единственным членом королевской семьи, кто обладает суверенным иммунитетом.

Бывший принц и герцог Йоркский задержан в рамках расследования, связанного с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Эндрю обвиняют в передаче секретной информации. Согласно обнародованным Министерством юстиции США документам, брат британского короля в 2010 году передал финансисту отчеты о своих поездках во Вьетнам, Сингапур и Китай, а также раскрыл конфиденциальные данные об инвестициях в Афганистан.

