МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Times: Карл III поддержит решение об исключении Эндрю из престолонаследия

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор на днях был задержан по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Виктория Бокий 21-02-2026 06:40
© Фото: Marcin Nowak, Keystone Press Agency, Globallookpress

Букингемский дворец не будет мешать правительству Великобритании в исключении младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на наследование престола. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

«Исключение Маунтбеттен-Виндзора из престолонаследия - вопрос исключительно для парламента, и, конечно, мы никогда не встанем у него на пути», - сказал источник в канцелярии Букингемского дворца.

Напомним, брат короля Великобритании Эндрю был задержан по делу Джеффри Эпштейна в свой день рождения, 19 февраля. Известно, что к его дому в Сандрингемском поместье приезжали шесть полицейских машин без опознавательных знаков и около восьми полицейских в штатском.

В конце концов Эндрю отпустили после многочасового допроса. Сообщалось, что бывший принц пробыл в участке около 12 часов.

Как писал таблоид The Daily Mail, Эндрю может грозить пожизненное заключение по обвинению в злоупотреблении служебным положением. К слову, после задержания британский король Карл III заявил о готовности сотрудничать с полицией в ходе расследования дела против его брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.

#Великобритания #престолонаследие #Букингемский дворец #королевская семья #карл III #Эндрю Маунтбеттен-Виндзор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 