Times: Карл III поддержит решение об исключении Эндрю из престолонаследия

Букингемский дворец не будет мешать правительству Великобритании в исключении младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на наследование престола. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

«Исключение Маунтбеттен-Виндзора из престолонаследия - вопрос исключительно для парламента, и, конечно, мы никогда не встанем у него на пути», - сказал источник в канцелярии Букингемского дворца.

Напомним, брат короля Великобритании Эндрю был задержан по делу Джеффри Эпштейна в свой день рождения, 19 февраля. Известно, что к его дому в Сандрингемском поместье приезжали шесть полицейских машин без опознавательных знаков и около восьми полицейских в штатском.

В конце концов Эндрю отпустили после многочасового допроса. Сообщалось, что бывший принц пробыл в участке около 12 часов.

Как писал таблоид The Daily Mail, Эндрю может грозить пожизненное заключение по обвинению в злоупотреблении служебным положением. К слову, после задержания британский король Карл III заявил о готовности сотрудничать с полицией в ходе расследования дела против его брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.