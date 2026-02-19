Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает BBC.

Газета Express уточняет, что Эндрю был задержан британскими полицейскими по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Ранее Telegraph писала, что полиция прибыла в дом брата британского короля Карла III.

«Полиция прибыла к дому Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в Сандрингеме», - говорится в публикации.

Уточняется, что к дому экс-принца Вуд-Фарм на территории Сандрингемского поместья прибыли шесть полицейских машин без опознавательных знаков и около восьми полицейских в штатском. У одного из них имеется при себе ноутбук полицейского образца.

Газета отмечает, что одна из машин подъехала к дому спереди, а остальные пять подъехали к черному ходу. Примерно через полчаса одна полицейская машина уехала. Позже за ней последовали еще две машины. Визит полиции совпал с днем рождения опального принца. 19 февраля ему исполняется 66 лет.

В декабре прошлого года британская полиция запрашивала у ФБР данные по возможным преступлениям Маунтбеттена-Виндзора. Причиной этому стала публикация файлов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. В них, кроме прочего, упоминаются преступления якобы с участием Эндрю, совершенные на английской территории. Полиция хотела получить полный доступ к информации. Поскольку файлов по делу Эпштейна, подвергнутых цензуре, недостаточно для получения полной картины.

Политолог Александр Камкин в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» рассказал, что европейская аристократия уже не одну сотню лет проходит стадию вырождения. Новые «демократические веяния» только ухудшили моральный облик королевских дворов. По мнению политолога, аристократы ездили на остров Эпштейна, чтобы познакомиться с деятелями культуры - крупными режиссерами, кинозвездами.