Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на двойные стандарты Евросоюза на фоне военной операции США в Венесуэле.

Кирилл Дмитриев отметил, что пришло время наблюдать двойные стандарты в реальном времени, и прикрепил к своей публикации в социальной сети пост главы европейской дипломатии Каи Каллас, где она призывала США к сдержанности.

Он также обратил внимание на молчание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ситуации в Венесуэле.

США провели крупномасштабную военную операцию в Венесуэле, в ходе которой нанесли удары по объектам в столице Каракасе и других районах страны. Президент США Дональд Трамп объявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Операция США включала авиаудары и действия спецподразделений, в том числе Delta Force, и длилась менее 30 минут. В Каракасе прогремело не менее семи взрывов, жители сообщали о низколетящих самолетах и вертолетах.

Венесуэльское правительство назвало действия США империалистической агрессией, ввело чрезвычайное положение и потребовало доказательств жизни Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди подтвердила, что Мадуро и его жена обвиняются в наркотерроризме и скоро предстанут перед судом в Нью-Йорке.