МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Семь взрывов прогремели над Каракасом после пролета военных самолетов

Авиация нанесла удары предположительно по военным объектам Венесуэлы.
Константин Денисов 03-01-2026 09:50
© Фото: ruben_b2001, X © Видео: ruben_b2001, X

Семь взрывов погремели над Каракасом после того, как над столицей Венесуэлы пролетели самолеты. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По информации агентства, инциденты произошли ночью по местному времени. Предположительно, была атакована военная база недалеко от южной части города, которая теперь обесточена после атаки.

СМИ пишут, что на северных островах в Карибском море высадились американские морпехи. Авиация нанесла еще один удар по авиабазе El Libertador в Маракае.

Между тем, в разных районах Каракаса слышна перестрелка. Также над городом были замечены вертолеты.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил главе Белого дома Дональду Трампу сделку по борьбе с наркотрафиком.

#в стране и мире #сша #венесуэла #каракас #удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 