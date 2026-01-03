Семь взрывов прогремели над Каракасом после пролета военных самолетов

Семь взрывов погремели над Каракасом после того, как над столицей Венесуэлы пролетели самолеты. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По информации агентства, инциденты произошли ночью по местному времени. Предположительно, была атакована военная база недалеко от южной части города, которая теперь обесточена после атаки.

СМИ пишут, что на северных островах в Карибском море высадились американские морпехи. Авиация нанесла еще один удар по авиабазе El Libertador в Маракае.

Между тем, в разных районах Каракаса слышна перестрелка. Также над городом были замечены вертолеты.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил главе Белого дома Дональду Трампу сделку по борьбе с наркотрафиком.