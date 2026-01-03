МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
AP: атака США на Венесуэлу длилась 30 минут

За это время был захвачен и вывезен президент Мадуро.
Дима Иванов 03-01-2026 15:16
© Фото: Marcos Salgado, XinHua, Global Look Press

Атака США на Венесуэлу, во время которой был захвачен президент Николас Мадуро, длилась менее 30 минут, сообщило агентство Associated Press.

По его информации, пока не ясно, планируют ли США дальнейшие действия в отношении Венесуэлы, хотя президент Дональд Трамп заявил, что операция была проведена успешно.

«Атака сама по себе длилась менее 30 минут, и неясно, последуют ли дальнейшие действия», - пишет Associated Press.

В Каракасе прогремело не менее семи взрывов, жители сообщали о низколетящих самолетах. Правительство Венесуэлы назвало произошедшее «империалистической атакой» и призвало граждан выйти на улицы.

Военная операция США была прикрытием для задержания Мадуро, сообщил позднее американский сенатор Майк Ли со ссылкой на госсекретаря Марко Рубио. Таким образом военные прикрывали исполнителей ордера на арест Мадуро.

#сша #венесуэла #Николас Мадуро
