МИД Венесуэлы: США атаковали страну, чтобы заполучить ее стратегические ресурсы

США атаковали Венесуэлу, чтобы заполучить ее стратегические ресурсы, сообщил МИД латиноамериканской страны.

«Цель этого нападения - не что иное, как захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности нефти и полезных ископаемых, попытка силой сломить политическую независимость страны», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что страна не позволит провести смену режима на союзнический с «фашистской олигархией».

Кроме того, Боливарианская дипломатия мира пообещала выступить с соответствующими заявлениями перед Совбезом ООН, Генеральным секретарем ООН, СЕЛАК и Движением неприсоединения с требованием привлечения США к ответственности за удары.

Ранее президент страны Николас Мадуро ввел в Венесуэле чрезвычайное положение и подписал ряд других указов, связанных с проведением мобилизационных мероприятий.

По информации телеканала Fox, Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле.