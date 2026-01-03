CBS News: Мадуро захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта»

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили бойцы элитного подразделения «Дельта». Об этом сообщает CBS News.

«Дельта» является американским спецназом и выполняет исключительно секретные операции и поручения. Главной задачей бойцов является борьба с терроризмом.

Замгоссекретаря США Кристофер Ландау заявил, что теперь Мадуро предстоит предстать перед судом за свои преступления.

Ранее сообщалось, что американцы захватили венесуэльского лидера и его жену после ударов по Каракасу 3 января. В 19.00 по московскому времени Трамп должен дать пресс-конференцию по событиям сегодняшнего дня.

Действия США в Венесуэле осудили президенты Колумбии и Кубы. Они требуют от ООН и других международных организаций немедленной реакции на удары Вашингтона по Каракасу.