CBS News: Мадуро захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта»

Ранее сообщалось, что венесуэльский лидер был захвачен вместе со своей супругой.
Константин Денисов 03-01-2026 13:20
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили бойцы элитного подразделения «Дельта». Об этом сообщает CBS News.

«Дельта» является американским спецназом и выполняет исключительно секретные операции и поручения. Главной задачей бойцов является борьба с терроризмом.

Замгоссекретаря США Кристофер Ландау заявил, что теперь Мадуро предстоит предстать перед судом за свои преступления.

Ранее сообщалось, что американцы захватили венесуэльского лидера и его жену после ударов по Каракасу 3 января. В 19.00 по московскому времени Трамп должен дать пресс-конференцию по событиям сегодняшнего дня.

Действия США в Венесуэле осудили президенты Колумбии и Кубы. Они требуют от ООН и других международных организаций немедленной реакции на удары Вашингтона по Каракасу.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро
