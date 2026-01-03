Военную операцию США против Венесуэлы назвали прикрытием для задержания Мадуро

Военная операция против Венесуэлы была прикрытием для задержания Мадуро, сообщил американский сенатор Майк Ли со ссылкой на госсекретаря Марко Рубио.

«Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован представителями США для привлечения к ответственности по уголовным обвинениям в США, и что боевые действия, которые мы видели сегодня вечером, были предприняты для защиты и охраны тех, кто исполнял ордер на арест», - написал Ли в соцсети Х.

Ли сослался на телефонный разговор с Рубио. Ранее госсекретарь сообщил, что Мадуро находится под стражей в США.

Венесуэльский лидер был захвачен вместе с супругой в результате ударов по Каракасу 3 января. Ночью в небе над венесуэльской столицей пролетела авиация, и раздались взрывы.

Мадуро успел ввести в стране режим ЧС, после чего появились новости о его захвате.