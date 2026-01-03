Генпрокурор США: Мадуро и его жену обвиняют в наркотерроризме

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес обвиняются в «наркотерроризме». Вскоре они предстанут перед судом в США. Об этом заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

«Они скоро столкнутся со всей силой американского правосудия на американской земле в американских судах», - написала Пэм Бонди в социальных сетях.

По ее словам, Мадуро и Флорес предъявлено обвинение в Южном округе Нью-Йорка.

Генпрокурор уточнила, что Николасу Мадуро инкриминируются сговор с целью наркотерроризма, сговор с целью ввоза кокаина, хранение автоматического оружия и разрушительных устройств и заговор с целью использования этих устройств против США.

Пэм Бонди также поблагодарила американских военных за «невероятную операцию» по захвату предполагаемых наркотеррористов.

Атака американских военных на Венесуэлу длилась менее 30 минут, за это время спецподразделения, как утверждается, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу.