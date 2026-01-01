Касаются каждого: какие нововведения в законах вступают в силу в 2026 году

С 1 января 2026 года в РФ вступает в силу целый ряд законов, заметно влияющих на жизнь граждан России. Подробнее о каждом из них читайте в материале телеканала «Звезда».

В первую очередь стоит отметить повышение социальных пособий. Начиная с 1 января 2026 года будет повышен минимальный размер оплаты труда, а также на 7,6% индексирована страховая пенсия. Все остальные выплаты, зависящие от размера МРОТ, также будут повышены вплоть до 20%.

Семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми смогут рассчитывать на налоговый вычет - для этого их доход не должен превышать 1,5 кратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе, в котором они проживают. Вычет распространяется на доходы физических лиц.

Новый законопроект Министерства труда про страховой стаж родителей, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, устранит несправедливость, которая нарушает права многодетных родителей, теряющих годы рабочего стажа при нахождении в отпуске по уходу за ребенком. Теперь предлагается учитывать в страховом стаже все декретные отпуска родителя, а не только период в первые шесть лет. Более того, законопроект имеет и обратную силу - для многодетных семей, лишившихся положенных лет стажа, будет предусмотрена компенсация потерянной выгоды.

Помимо прочего, женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», смогут получать ежемесячную выплату в размере 72 400 рублей, аналогичные выплатам Героям труда. Данное звание присваивается матерям, родившим (или усыновившим) и воспитавшим десять или более детей. Как и в случае с предыдущей инициативой, данный закон также будет иметь обратную силу.

В помощь семьям с детьми также нацелены новые нормы Минфина РФ, касающиеся оформления льготной ипотеки. Отныне муж и жена будут выступать созаемщиками по льготной семейной ипотеке под 6%, что ограничит возможное количество таких кредитов на одну семью. Эта мера призвана сократить количество случаев мошенничества, когда брак и последующий развод используют для получение субсидированной ипотеки, и помочь направить бюджетные деньги в руки действительно нуждающихся в этом семей.

Изменения в законодательстве коснутся также и семей мигрантов - с 2026 года органы управления образованием будут обязаны передавать в МВД сведения о детях иностранных граждан. Это связано с тем, что некоторые мигранты не отдают их учиться, из-за чего они попадают под влияние этнических преступных группировок, занимаются наркосбытом и сбиваются в молодежные банды. Принятие нового закона позволит поставить детей мигрантов под контроль органов правопорядка.

Еще один закон, который касается детей, позволит школьникам, провалившим экзамены ГИА, перейти на бесплатное обучение актуальной для их региона рабочей профессии. Эти программы не заменят основного общего образования, однако дадут 9-классникам возможность овладеть полезными практическими навыками и в дальнейшем пойти по пути трудовой деятельности. Параллельно с этим ребенок сможет подготовиться к пересдаче ГИА, что даст ему больше возможностей для самореализации в будущем.

Также часть новых государственных инициатив коснется автомобилистов. Так, водители, чьи удостоверения истекли в 2022-2023 годах, теперь должны будут обновить их самостоятельно, так как с 1 января 2026 года права перестанут продлевать автоматически. Кроме того, одним из новшеств станет отсутствие экзаменационных билетов в автошколах.

Ранее в МВД сообщили, что с 2026 года россияне смогут проставлять шесть отметок в паспорте по желанию.