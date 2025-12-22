МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Госдуме разъяснили новые правила оформления льготной ипотеки

Новые нормы оформления льготной ипотеки, где муж и жена будут выступать созаемщиками, начнут действовать с 1 февраля 2026 года.
Ян Брацкий 22-12-2025 20:47
© Фото: Belkin Alexey news.ru Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Новые нормы Минфина РФ, который внес изменения в правила выдачи ипотеки с государственной поддержкой, направлены на помощь семьям с детьми. Таким мнением со «Звездой» поделился заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Речь о нововведениях, согласно которым муж и жена будут выступать созаемщиками по льготной семейной ипотеке под 6%, что ограничит возможное количество таких кредитов на одну семью. В том случае, если один из супругов уже оформил семейную ипотеку, то второй потеряет право на получение своей.

«Это связано с тем, что многие просто разводились, чтобы получить субсидируемую ипотеку для своих инвестиционных целей. Но задача государства в поддержке семьи. Мы поддерживаем конкретно семью, чтобы она могла получить жилье и завести одного, двух, а лучше трех детей», - сказал Колунов.

Изменения в правилах выдали льготной ипотеки начнут действовать с 1 февраля, до этого срока супруги имеют возможность оформить льготные займы каждый на себя, уточнил он. Примечательно и то, что с 1 февраля продолжит действовать комбинированная ипотека, в которой один заем льготный, а другой - рыночный, констатировал Колунов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что правительство постарается сохранить инструменты льготного ипотечного кредитования для семей с детьми. Глава государства напомнил о льготной 6-процентной семейной ипотеке и региональных программах под 2%, подчеркнув, что они будут сохраняться и совершенствоваться. Эти же меры поддержки коснутся индивидуального жилищного строительства.

