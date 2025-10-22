Автоэксперт рассказал, кому самостоятельно нужно заменить водительские права

Водители, чьи удостоверения истекли в 2022-2023 годах, теперь должны их обновить самостоятельно. Об этом рассказал «Звезде» автоэксперт Дмитрий Попов.

С 1 января 2026 года права перестанут продлевать автоматически. До этого просроченные удостоверения оставались действительны еще три года, новые получать было не нужно. Эксперт отметил, что в процедуре замены прав нет никакой новизны.

«Если у человека срок действия водительского удостоверения истекает где-то в ноябре-декабре 2023 года, то, значит, он добавляет три года, и получается, что у него водительское удостоверение заканчивается в 2026 году. Никаких автоматических продлений больше и не было. И процедура замены водительского удостоверения такая же, как и была всегда, как это описано в постановлении правительства. И никакой новизны нет», - добавил эксперт.

Автоматическое продление прав ввели в апреле 2022 года. Это было сделано для снижения административной нагрузки для бизнеса и граждан. Аналогичные решения принимались в 2024 и 2025 годах.