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В Госдуме рассказали про новые выплаты матерям-героиням

Член комитета по соцполитике Светлана Бессараб отметила, что теперь матери-героини приравниваются к Героям труда.
Никита Матосов 2025-02-01 13:21:17
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Женщины, которые получили звание «Мать-героиня», смогут получать ежемесячную выплату в размере 72 400 рублей, аналогичные выплатам Героям труда, как сообщили в Министерстве труда России. Введение данных выплат прокомментировала член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Теперь женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут получать повышенную ежемесячную выплату в размере 72 400 рублей. Ранее эта выплата предоставлялась Героям труда. По поручению президента Владимира Путина теперь матери-героини приравниваются к Героям труда», - сообщила Бессараб.

Она отметила, что воспитать десять и более детей - это великий и почетный труд, который должен поддерживаться со стороны государства.

«Такая популяризация геройской многодетности относится к важным традиционным ценностям, о которых говорил президент в Послании Федеральному Собранию», - сообщила член комитета Государственной Думы.

Она отметила, что иметь такое звание и состоять в реестре Героев труда России - «очень почетно».

Президент России Владимир Путин своим постановлением ранее потребовал от правительства до 15 апреля внести изменения в законодательство, которые предусматривают приравнивают женщин со званием «Мать-героиня» к Героям Труда. Закон будет иметь обратную силу - выплаты начнут предоставлять с 1 января 2025 года.  

Напомним, звание «Мать-героиня» присваивается женщине, которая родила либо усыновила и воспитала десять и более детей. Также им положена единовременная выплата в один миллион рублей при присвоении звания.

#Россия #Государственная дума #наш эксклюзив #Светлана Бессараб #Мать-героиня #герои труда
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