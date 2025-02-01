В Госдуме рассказали про новые выплаты матерям-героиням

Женщины, которые получили звание «Мать-героиня», смогут получать ежемесячную выплату в размере 72 400 рублей, аналогичные выплатам Героям труда, как сообщили в Министерстве труда России. Введение данных выплат прокомментировала член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Теперь женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут получать повышенную ежемесячную выплату в размере 72 400 рублей. Ранее эта выплата предоставлялась Героям труда. По поручению президента Владимира Путина теперь матери-героини приравниваются к Героям труда», - сообщила Бессараб.

Она отметила, что воспитать десять и более детей - это великий и почетный труд, который должен поддерживаться со стороны государства.

«Такая популяризация геройской многодетности относится к важным традиционным ценностям, о которых говорил президент в Послании Федеральному Собранию», - сообщила член комитета Государственной Думы.

Она отметила, что иметь такое звание и состоять в реестре Героев труда России - «очень почетно».



Президент России Владимир Путин своим постановлением ранее потребовал от правительства до 15 апреля внести изменения в законодательство, которые предусматривают приравнивают женщин со званием «Мать-героиня» к Героям Труда. Закон будет иметь обратную силу - выплаты начнут предоставлять с 1 января 2025 года.



Напомним, звание «Мать-героиня» присваивается женщине, которая родила либо усыновила и воспитала десять и более детей. Также им положена единовременная выплата в один миллион рублей при присвоении звания.