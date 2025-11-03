В ГД уточнили, кому будут полагаться семейные налоговые выплаты в 2026 году

В 2026 году рассчитывать на налоговый вычет из уплаченного налога могут семьи с двумя или более детьми несовершеннолетнего возраста. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если их доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в соответствующем субъекте РФ, они могут получить налоговые вычеты из уплаченного налога на доходы физических лиц за предыдущий 2025 год... То есть из 13%, к примеру, процентов можно получить семь», - уточнила депутат.

Бессараб добавила, что это «приличные суммы». Но для их получения родители должны были работать весь год, а их работодатели - уплачивать страховые взносы и подоходный налог. В то же время материнский капитал продолжает действовать по той же схеме, а на ближайшие три года детский бюджет составит 10 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно выделит 433,1 миллиона рублей на жилье для инвалидов и семей с детьми-инвалидами в 2025 году.