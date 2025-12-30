МВД: россияне с 2026 года смогут проставлять шесть отметок в паспорте по желанию

Россияне с 2026 года смогут проставлять в паспорте шесть отметок по желанию. Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

В этот перечень вошли сведения об ИНН, о номере записи единого федерального информационного регистра, регистрации и расторжении брака, документах, удостоверяющих личность и выданных за пределами России, а также отметка о группе крови и резус-факторе.

«В соответствии с п. 8 положения о паспорте гражданина РФ, по желанию гражданина РФ в паспорте проставляются следующие отметки: об идентификационном номере налогоплательщика (до 1 января 2026 года), о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ (с 1 января 2026 года)», - говорится в сообщении.

Таким образом, с 1 января 2026 года ИНН меняется на идентификатор Единого реестра населения.

Для того чтобы внести в паспорт соответствующие сведения, необходимо будет обратиться в налоговые органы, подразделения МВД России или медицинские организации.

Ранее сообщалось о том, что идентификатор записи из единого федерального информационного регистра также можно будет проставить, обратившись в МФЦ.