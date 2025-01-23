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Депутат объяснила суть законопроекта про страховой стаж родителей

В России предложили учитывать в страховом стаже все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет, а не шесть лет, как сейчас.
Ирина Егорова 2025-01-23 09:25:19
© Фото: Elena Sikorskaya, Russian Look, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Новый законопроект Министерства труда про страховой стаж родителей устранит несправедливость, которая нарушает права многодетных родителей, заявила «Звезде» член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она уточнила, что данный законопроект был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Стенякина объяснила суть нововведения. Пока родитель находится в отпуске по уходу за ребенком - эти полтора года не выбрасываются, а учитываются при назначении пенсии. Теперь предлагается учитывать в страховом стаже все декретные отпуска родителя, а не только период в первые шесть лет. 

«Но есть один маленький нюанс. Учитывать в страховой стаж можно период не более шести лет. То есть если у мамы четыре ребенка и с каждым из них она была в отпуске в течение полутора лет, то все эти шесть лет засчитываются ей в страховой стаж и будут учитываться при назначении пенсии. Если она родила пятого и последующего детей и пошла в декретный отпуск по уходу, то этот период не засчитывается в страховой стаж. Это абсолютно несправедливо», - прокомментировала депутат.

Также Стенякина дополнила, что данный законопроект будет иметь эффект «обратной силы», то есть будет распространяться на всех родителей, у которых уже есть четверо или более детей, с которыми они находились в декретном отпуске. А не только на тех, кто стал многодетным после принятия данного проекта.

«Это забота о наших многодетных мамах, их будущем и их пенсии», - подчеркнула она.

Стенякина рассказала еще об одном поручении президента - он предложил установить ежемесячную выплату на уровне выплат Героев Труда женщинам, которые воспитывают 10 и более детей. Она назвала это воистину геройским поступком, поэтому государство должно поддерживать женщин, которые взяли на себя такую ответственность.

#дети #законопроект #Депутат #наш эксклюзив #пенсия #многодетные родители #страховой стаж
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