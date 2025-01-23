Депутат объяснила суть законопроекта про страховой стаж родителей

Новый законопроект Министерства труда про страховой стаж родителей устранит несправедливость, которая нарушает права многодетных родителей, заявила «Звезде» член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она уточнила, что данный законопроект был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Стенякина объяснила суть нововведения. Пока родитель находится в отпуске по уходу за ребенком - эти полтора года не выбрасываются, а учитываются при назначении пенсии. Теперь предлагается учитывать в страховом стаже все декретные отпуска родителя, а не только период в первые шесть лет.

«Но есть один маленький нюанс. Учитывать в страховой стаж можно период не более шести лет. То есть если у мамы четыре ребенка и с каждым из них она была в отпуске в течение полутора лет, то все эти шесть лет засчитываются ей в страховой стаж и будут учитываться при назначении пенсии. Если она родила пятого и последующего детей и пошла в декретный отпуск по уходу, то этот период не засчитывается в страховой стаж. Это абсолютно несправедливо», - прокомментировала депутат.

Также Стенякина дополнила, что данный законопроект будет иметь эффект «обратной силы», то есть будет распространяться на всех родителей, у которых уже есть четверо или более детей, с которыми они находились в декретном отпуске. А не только на тех, кто стал многодетным после принятия данного проекта.

«Это забота о наших многодетных мамах, их будущем и их пенсии», - подчеркнула она.

Стенякина рассказала еще об одном поручении президента - он предложил установить ежемесячную выплату на уровне выплат Героев Труда женщинам, которые воспитывают 10 и более детей. Она назвала это воистину геройским поступком, поэтому государство должно поддерживать женщин, которые взяли на себя такую ответственность.