За бортом: как в ЕС реагируют на грядущую встречу Путина и Трампа

Власти Евросоюза недовольны грядущей встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Европейские чиновники, как пишет The Washington Post, разочарованы полным отсутствием давления со стороны Трампа на Путина.

К этой встрече сейчас приковано все мировое внимание. Каждый шаг под прицелом прессы. Американские телеканалы сегодня вышли в эфир с сенсационным заявлением - встреча двух лидеров может состояться уже в понедельник, 11 августа.

«Сегодня утром мы узнали новые подробности. Источники, знакомые с подготовкой переговоров, сообщили, что встреча Трампа и Путина может состояться уже в понедельник», - заявила журналист Мэделин Ривера.

К слову, уже ближе к вечеру другая журналистка назвала совершенно другую дату.

«По информации источника, знакомого с планами, официальные лица предварительно планируют встречу Трампа и Путина в конце следующей недели», - сообщила журналистка Fox News.

Но и эта дата может быть ошибочной. Встречи такого уровня требуют тщательной подготовки. Неизвестно и место проведения переговоров двух лидеров. Разные издания называют разные страны. Трампу накануне пришлось опровергать другую сенсацию: ряд изданий, в частности ABS News сообщили, что встреча российского и американского лидера может не состояться. Белый дом, якобы, выдвинул условие - обязательный диалог Владимира Путина с Зеленским.

«Нет, не обязательно. Нет», - ответил Трамп на вопрос, является ли встреча Путина с Зеленским условием для диалога.

Еще одна тема для спекуляций: The Wall Street Journal сообщает - Путин на встрече с Трампом может предложить закрепить за Москвой контроль над частью уже освобожденных территорий, якобы в обмен на вывод российских войск из других районов. The Telegraph, в свою очередь, приводит слова главы киевского режима, который признает, что утраченные территории невозможно вернуть военным путем.

«Зеленский признал, что освобождение территорий с помощью вооруженных сил больше невозможно и необходимо искать дипломатические пути решения», - сказано в цитате.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя предстоящие переговоры, заявил, что у Вашингтона есть понимание того, что нужно России для завершения конфликта.

«Впервые у нас появилось понимание того, что нужно России, чтобы завершить этот конфликт дипломатическим способом. Я не утверждаю то, что России и Украине нужно одно и то же, есть различия», - отметил Рубио.

Зеленский, как только стало понятно, что переговоры Путина и Трампа состоятся, сразу начал звонить лидерам стран ЕС. Провел переговоры с Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном, Джорджей Мелони, а позже и вовсе заявил, что украинский конфликт - это война всей Европы. В Евросоюзе оказались более сдержанными и публично выступил лишь президент Франции.

«У меня был долгий разговор с Зеленским и с несколькими европейскими лидерами, которые следили за событиями последних часов. Я вновь заявил о полной поддержке Францией установления режима прекращения огня с целью инициирования дискуссий по поиску надежного и долговременного решения, которое будет защищать законные права Украины и обеспечивать ее безопасность и безопасность всех европейцев», - высказался Макрон.

В Европе встревожены тем, что Путин и Трамп пытаются прийти к соглашению по Украине без участия Киева и партнеров. По всей видимости, в ЕС пока не выбрали единый вектор, потому и молчат. Пресса сообщает о растерянности европейских чиновников. Там не понимают действий Трампа. С одной стороны, американский лидер угрожает России и партнерам пошлинами, устанавливая жесткие сроки, а с другой - оптимистично говорит о достигнутом прогрессе в украинском конфликте.

«Несмотря на все свои заявления, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. До сих пор. Ноль, ничего», - сокрушается The Washington Post.

О дипломатическом разрешении украинского конфликта в Европе мало кто говорит. Страны ЕС перестали проводить саммиты с участием Москвы еще с 2014-го года. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к возобновлению диалога. По его словам, вместо поддержки конфликта пора выяснить, как его разрешить.

«Я по-прежнему утверждаю, что прекращение огня на Украине возможно достичь только в случае соглашения между российским и американским президентами. Кроме того, канцлеру Германии и президенту Франции следует вместе отправиться в Москву на переговоры от имени Европы. Или, в случае необходимости, провести такие переговоры на нейтральной территории. Российско-европейский саммит должен состояться, потому что эта война идет в Европе», - предупредил Орбан.

Последний раз Путин и Трамп виделись в 2019 году на саммите G20, а в этом году уже неоднократно общались по телефону. СМИ сообщают, что во время этих бесед больше и чаще говорит именно Владимир Путин, а Трамп внимательно слушает. Именно этот фактор, похоже, и беспокоит европейских лидеров. Страны ЕС в очередной раз могут оказаться за рамками переговорного процесса.