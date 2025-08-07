МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского необязательна

Глава Белого дома не сделал никаких заявлений, затрагивающих санкции против России.
Виктория Бокий 2025-08-07 23:52:42
© Фото: Bonnie Cash, Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Российскому лидеру Владимиру Путину необязательно видеться с Владимиром Зеленским перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил журналистам сам глава Белого дома и отметил, что его администрация таких условий не ставила.

На вопрос представителей СМИ о том, нужно ли Путину видеться с Зеленским, Трамп коротко ответил – «Нет».

Кроме того, глава Белого дома не сделал никаких заявлений, затрагивающих санкции против России. Однако вопрос на эту тему ему все же задали, так как «ультиматум» Вашингтона в сторону Москвы истекает сегодня. По словам Трампа, введение пошлин зависит «от руководства России».

Напомним, что в Кремле и в Белом доме не исключили возможности встречи американского и российского лидеров уже на следующей неделе. На данный момент точной даты стороны не называют, однако есть информация, что идет подготовка к этой встрече.

Ранее в Госдепе отказались подтверждать намерения главы Белого дома ввести санкции против России.

#Россия #сша #Дональд Трамп #санкции #Владимир Путин #Владимир Зеленский #встреча
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 