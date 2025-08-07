Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского необязательна

Российскому лидеру Владимиру Путину необязательно видеться с Владимиром Зеленским перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил журналистам сам глава Белого дома и отметил, что его администрация таких условий не ставила.

На вопрос представителей СМИ о том, нужно ли Путину видеться с Зеленским, Трамп коротко ответил – «Нет».

Кроме того, глава Белого дома не сделал никаких заявлений, затрагивающих санкции против России. Однако вопрос на эту тему ему все же задали, так как «ультиматум» Вашингтона в сторону Москвы истекает сегодня. По словам Трампа, введение пошлин зависит «от руководства России».

Напомним, что в Кремле и в Белом доме не исключили возможности встречи американского и российского лидеров уже на следующей неделе. На данный момент точной даты стороны не называют, однако есть информация, что идет подготовка к этой встрече.

Ранее в Госдепе отказались подтверждать намерения главы Белого дома ввести санкции против России.