Экс-посол в США рассказал, сколько будут готовить переговоры Путина и Трампа

Подготовка встречи на высшем уровне включает подбор материалов по стержневым вопросам, аналитику и изучение большого количества информации, полагает экс-посол РФ в США Владимир Лукин.
Ян Брацкий 2025-08-07 19:48:50
© Фото: Sergey Elagin Business Online Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Подготовка встречи президентов России и США никогда не прекращалась и теперь, когда появилась некая определенность, работа будет усилена. Об этом «Звезде» рассказал экс-посол РФ в Штатах Владимир Лукин. 

«Готовят такие встречи ровно столько, сколько это необходимо. В широком смысле, подготовка встречи не прекращается никогда: собираются материалы по стержневым вопросам, даются справки от ведомств, МИДа и спецслужб по персоналиям. Это длится бесконечно, но когда появляется крайняя необходимость, дата определенная, то к ней начинается работа, срерхусилия. Обычно подготовка длится от трех-четырех недель до двух дней», - поделился Лукин.

Ранее опытный дипломат рассказал, что если информация о выборе ОАЭ местом переговоров Путина и Трампа верная, то оба лидера уже дали на это свое согласие.

Сегодня в Кремле подтвердили договоренность о встрече России и США на высшем уровне. Предположительно, она должна состояться на следующей неделе. Место пока не названо, но сегодня Владимир Путин допустил, что это могли бы быть Объединенные Арабские Эмираты, президент которых в эти дни гостит в Москве.

В Госдуме ранее допустили, что на встрече Путин и Трамп обсудят урегулирование украинского кризиса, развитие стратегического партнерства между Москвой и Вашингтоном, а также широкий круг экономических вопросов.

