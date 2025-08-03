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Орбан: мир на Украине наступит, когда Запад прекратит продвигать ее в НАТО

Премьер Венгрии призвал прежде всего устранить первопричины конфликта.
Анастасия Бобылева 2025-08-03 03:39:50
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что конфликт на Украине закончится тогда, когда на Западе признают, что Киев не станет членом НАТО. Он заявил об этом, выступая в Эстергоме на молодежном фестивале, организованном Коллегией Матьяша Корвина .

По словам политика, стремление Украины вступить в Североатлантический альянс и поддержка этого намерения со стороны властей стран Западной Европы и США, нарушило баланс сил, который является основой геополитики. Это и привело к конфликту, который продолжается до сих пор. Орбан подчеркнул, что Россия никогда не согласится на присутствие НАТО у своих западных границ.

«Нам нужно понять, что мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России», - цитирует его ТАСС.

Орбан выразил мнение, что для достижения мира необходимо соглашение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Предполагается, что это решение затронет не только украинский конфликт, но и вопросы контроля над вооружениями, торговли энергоресурсами и отмены санкций против России. Однако, по его мнению, это будет сложно из-за позиции Евросоюза.

«Весь ЕС, за исключением Венгрии и, возможно, Словакии, находится в состоянии войны с Россией. Это не открытая война, а война чужими руками», - отметил премьер.

По словам Виктора Орбана, Венгрия выступает за возвращение к обсуждению внеблокового статуса Украины и устранение причин конфликта.

Ранее Орбан призвал Владимира Зеленского присоединиться к сторонникам мира на Украине. Он также подчеркнул, что поставки оружия из США сокращаются, а Европа оказалась истощенной.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Венгрия #Виктор Орбан
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