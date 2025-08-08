МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть территории военным путем

Также Владимир Зеленский высказал надежды, что у него получится найти дипломатические пути.
2025-08-08 13:25:14
© Фото: Dinendra Haria, Keystone Press Agency, Global Look Press

Владимир Зеленский признает, что вернуть перешедшие под контроль России территории военным путем не получится. Об этом пишет британское издание Telegraph.

«Зеленский признал, что военной силой (вернуть территории - прим. ред.) больше невозможно и необходимо искать дипломатические пути», - пишет издание. 

Ранее лидер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Владимир Зеленский допускал серьезную ошибку, отвергая мир, когда это было возможно, и в итоге попал в непростое положение. 

Также СВР России не так давно сделала заявление, согласно которому в Швейцарских Альпах прошла тайная встреча по свержению Зеленского с участием представителей Британии и США. При этом от Украины на ней были руководитель ГУР Минобороны Украины, Андрей Ермак и Валерий Залужный.

#в стране и мире #Украина #дипломатия #Владимир Зеленский #Военный путь
