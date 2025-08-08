Владимир Зеленский признает, что вернуть перешедшие под контроль России территории военным путем не получится. Об этом пишет британское издание Telegraph.

«Зеленский признал, что военной силой (вернуть территории - прим. ред.) больше невозможно и необходимо искать дипломатические пути», - пишет издание.

Ранее лидер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Владимир Зеленский допускал серьезную ошибку, отвергая мир, когда это было возможно, и в итоге попал в непростое положение.

Также СВР России не так давно сделала заявление, согласно которому в Швейцарских Альпах прошла тайная встреча по свержению Зеленского с участием представителей Британии и США. При этом от Украины на ней были руководитель ГУР Минобороны Украины, Андрей Ермак и Валерий Залужный.