Экс-посол в США объяснил процедуру выбора места встречи Путина и Трампа

Владимир Лукин уверен, что оба президента смогут завершить переговоры таким образом, который устроит их обоих.
Ян Брацкий 2025-08-07 19:06:03
Если информация о том, что ОАЭ выбраны в качестве места для личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа верна, то значит оба лидера уже дали на это свое согласие. Об этом «Звезде» рассказал бывший посол РФ в Штатах Владимир Лукин.

«Если стороны договорились о том, что переговоры на высшем уровне состоятся - значит обе стороны сошлись на том, что есть шанс завершить их таким образом, что это их устроит. Если не успешно, то удовлетворительно», - сказал Лукин.

Ранее Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для переговоров с главой Белого дома. Российский лидер выразил уверенность, что президент ОАЭ может помочь организовать такую встречу.

Напомним, президенты России и США договорились встретиться на следующей неделе. Информацию об этом подтвердили в Кремле и в Белом доме. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что место встречи уже выбрано, но не стал сообщать подробности.

Комментируя возможность переговоров лидеров, глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что противники Москвы стремятся сорвать наметившийся диалог с Вашингтоном.

