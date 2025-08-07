МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рубио назвал ключевой элемент урегулирования украинского конфликта

США ждут уступок от России и Украины.
Екатерина Пономарева 2025-08-07 01:04:10
© Фото: CNPAdMedia, Global look press

США заявили, что главным элементом для урегулирования вооруженного конфликта на Украине является территориальный вопрос. Америка ждет уступок от России и Украины. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Конкретные сроки не обсуждались. Я считаю, что мы имеем лучшее понимание того, на каких условиях Россия была бы готова к завершению войны», - рассказал Марко Рубио.

После визита спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Москву, американцы стали лучше понимать на каких условия Россия готова завершить украинский конфликт.

Напомним, президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. Кадры встречи уже можно посмотреть на сайте «Звезды».

#Россия #Украина #сша #Марко Рубио #Уиткофф
