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Си Цзиньпин и Трамп поговорили по телефону

Подробности беседы пока не приводятся.
Марина Крижановская 2025-06-05 15:52:56
© Фото: Ju Peng, Xinhua, Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин переговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Подробности беседы пока не приводятся.

«Председатель КНР Си Цзиньпин вечером 5 июня (по пекинскому времени) провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», - заявили китайские журналисты.

Напомним, что сутками ранее Трамп провел телефонную беседу с российским президентом Владимиром Путиным. Их разговор длился 70 минут.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Трамп обсудили прошедшие 2 июня переговоры делегаций России и Украины на территории Турции. Президент России отметил, что, несмотря на провокации киевского режима и устроенные им теракты, Москва на них не поддалась. При этом Трамп отметил, что Киев не предупреждал его о планах атаковать российские аэродромы.

Также российский и американский лидеры затронули перспективы восстановления сотрудничества, будучи уверенными, что у наших стран есть на то огромный потенциал. В завершение разговора они договорились оставаться на связи друг с другом.

#Китай #сша #Дональд Трамп #Си Цзиньпин #телефонный разговор
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