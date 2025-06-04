МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил Трампу, что Москва не поддалась на провокации Киева

Украинская сторона пыталась сорвать переговоры в Стамбуле..
Марина Крижановская 2025-06-04 20:40:10
© Фото: Александр Рюмин, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что Киев пытался сорвать переговоры. Однако Москва не поддалась на эти провокации. Подробности их телефонного разговора привел помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В целом Путин назвал полезными состоявшиеся 2 июня очередные переговоры с украинской стороной в Стамбуле. Однако оба лидера не стали обсуждать подробности меморандума по урегулированию украинского конфликта, который российская делегация передала представителям Украины.

Президент США заявил Путину, что Вашингтон не получал уведомлений от Киева о планах нанесения ударов по российским аэродромам.

Состоявшийся разговор Путина и Трампа стал уже четвертым в этом году после переизбрания президента США на второй срок.

#Украина #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #провокации #телефонный разговор #Киевский режим
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Рота БМПТ. Терминатор в бою
2
Патрон против дрона
3
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
4
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
5
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
6
Вьетнам. Оружие Победы
7
Северный десант
8
Высшая школа ПВО
9
Фрегаты 11356. Россия/Индия
10
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 