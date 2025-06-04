Путин заявил Трампу, что Москва не поддалась на провокации Киева

Президент РФ Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что Киев пытался сорвать переговоры. Однако Москва не поддалась на эти провокации. Подробности их телефонного разговора привел помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В целом Путин назвал полезными состоявшиеся 2 июня очередные переговоры с украинской стороной в Стамбуле. Однако оба лидера не стали обсуждать подробности меморандума по урегулированию украинского конфликта, который российская делегация передала представителям Украины.

Президент США заявил Путину, что Вашингтон не получал уведомлений от Киева о планах нанесения ударов по российским аэродромам.

Состоявшийся разговор Путина и Трампа стал уже четвертым в этом году после переизбрания президента США на второй срок.