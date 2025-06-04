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Путин и Трамп договорились оставаться на связи друг с другом

Российский и американский президенты отметили прошедший вечером 4 июня телефонный разговор как продуктивный.
Марина Крижановская 2025-06-04 21:17:40
© Фото: Artem Priakhin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились оставаться на связи друг с другом. Сегодня вечером у них состоялся телефонный разговор, его подробности привел помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«В завершение беседы оба лидера охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный. И президент Трамп, и наш президент подтвердили готовность оставаться всегда на постоянной связи друг с другом», - сказал он.

Во время телефонного общения два мировых лидера обсудили недавние теракты киевского режима, устроенные на железнодорожных объектах РФ и аэродромах. Как сказал Трамп, он не знал о планах Киева атаковать российские аэродромы.

#Россия #Украина #Дональд Трамп #Владимир Путин #телефонный разговор
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