Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа длился 1 час 10 минут

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что очередной разговор Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа длился 70 минут. Эта беседа прошла вечером 4 июня и стала четвертой в этом году.

Как уточнил Ушаков, президент РФ и США затронули темы прошедших двумя днями ранее российско-украинских переговоров в Стамбуле, очередные террористические атаки киевского режима по территории России, а также ближневосточную проблематику - так называемую ядерную сделку с Ираном и недавний индо-пакистанский конфликт.

Не обошли стороной и российско-американское сотрудничество, у которого, как считают Путин и Трамп, большой потенциал.

Последний разговор двух мировых лидеров состоялся 19 мая, он длился более двух часов.