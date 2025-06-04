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Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества РФ и США

Российский и американский лидеры уверены, что у сотрудничества между нашими странами есть огромный потенциал.
Марина Крижановская 2025-06-04 20:43:16
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress

Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества РФ и США.

По их мнению, наши страны обладают огромным потенциалом в области сотрудничества. Своими мнениями они обменялись во время телефонного звонка, который состоялся вечером 4 июня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помимо двусторонних отношений, затронут и украинский трек. Владимир Путин сообщил Трампу, что киевский режим пытался сорвать переговоры в Стамбуле своими провокациями, но Москва на это не поддалась.

По словам Ушакова, лидеры договорились продолжить контакты по Украине, на высшем уровне и по другим каналам.

 

#в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Путин #Сотрудничество #телефонный разговор
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