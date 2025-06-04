Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества РФ и США

Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества РФ и США.

По их мнению, наши страны обладают огромным потенциалом в области сотрудничества. Своими мнениями они обменялись во время телефонного звонка, который состоялся вечером 4 июня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помимо двусторонних отношений, затронут и украинский трек. Владимир Путин сообщил Трампу, что киевский режим пытался сорвать переговоры в Стамбуле своими провокациями, но Москва на это не поддалась.

По словам Ушакова, лидеры договорились продолжить контакты по Украине, на высшем уровне и по другим каналам.