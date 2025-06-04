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Путин провел телефонный разговор с Трампом

Беседа двух лидеров длилась более часа.
Марина Крижановская 2025-06-04 19:55:50
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Их беседа продлилась час и 15 минут. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в ближайшее время помощник российского лидера Юрий Ушаков проведет брифинг об итогах разговора президентов России и США.

Напомним, один из последних разговоров между ними состоялся 19 мая, он шел порядка двух часов. Согласно Пескову, во время разговора был последовательный перевод, поэтому Путин мог слышать оригинальные слова собеседника из США. Также он уточнил, что президент России понимает английский язык, что позволяет ему получать ту или иную информацию до слов переводчика.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Путин #Дмитрий Песков #телефонный разговор
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