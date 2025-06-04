Путин провел телефонный разговор с Трампом

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Их беседа продлилась час и 15 минут. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в ближайшее время помощник российского лидера Юрий Ушаков проведет брифинг об итогах разговора президентов России и США.

Напомним, один из последних разговоров между ними состоялся 19 мая, он шел порядка двух часов. Согласно Пескову, во время разговора был последовательный перевод, поэтому Путин мог слышать оригинальные слова собеседника из США. Также он уточнил, что президент России понимает английский язык, что позволяет ему получать ту или иную информацию до слов переводчика.