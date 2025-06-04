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Трамп подтвердил, что не знал о планах Киева атаковать российские аэродромы

Об этом американский лидер проинформировал президента РФ в ходе телефонного разговора.
Сергей Лебедев 2025-06-04 20:46:12
© Фото: White House, Flickr.com, Globallookpress

Соединенные Штаты не были в курсе планов киевского режима атаковать российские аэродромы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы», - отметил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Напомним, 1 июня киевский режим атаковал аэродромы в Амурской, Ивановской, Иркутской, Мурманской и Рязанской областях. Боевики совершили теракт с применением FPV-дронов.

В Минобороны заявляли, что все удары отразили на аэродромах в Амурской, Ивановской и Рязанской областях. Несколько единиц авиатехники загорелись в Иркутской и Мурманской областях.

#Киев #Дональд Трамп #Владимир Путин #аэродромы #атака #телефонный разговор
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