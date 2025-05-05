В дни празднования Победы с восьмого по десятое мая, исходя из гуманитарных соображений, Москва объявила временное перемирие. Как сообщили в Кремле, на этот период будут остановлены все боевые действия, и к этому же призвали и украинскую сторону. В противном случае, если Киев нарушит прекращение огня, военные РФ «дадут адекватный и эффективный ответ». Российская сторона уже объявляла перемирие на Пасху, и тогда со стороны ВСУ было зафиксировано почти пять тысяч нарушений режима. Посмотрим, что будет сейчас, но надежд мало.

Зеленский уже отверг предложение Москвы о трехдневном перемирии, и настаивает на долгосрочном прекращении огня - сразу на 30, 60, а то и на 90 дней, и одновременно с этим пригрозил Москве новыми терактами, как раз на праздники. Более того, он дошел до того, что решил припугнуть и мировых лидеров, которые приедут в Москву на Парад. Мол, Киев не может им гарантировать безопасность. В общем опять шантаж, торг, и попытка использовать передышку для поставок нового оружия, и укрепления своих позиций. Но в такую ловушку РФ больше не попадет.

Не единожды было заявлено, что Москву устроит только постоянный мир на приемлемых для нас условиях. Для осуществления этого потребуется внеблоковый статус Украины, но вопрос уже решен, в НАТО Украина в ближайшее время точно не вступит. Следующий критерий - это Крым, судя по их заявлениям, они готовы признать Крым российским. Далее - снятие экономических санкций. Прямые переговоры между Москвой и Вашингтоном показывают, что интересы двух стран в этом вопросе совпадают. И остается главное - новые регионы. ДНР, ЛНР, Херсонская область и Запорожье.

После того, как на этой неделе Киев подписал абсолютно кабальную сделку о передаче США доступа к украинским недрам, никакого интереса эта территория больше ни для кого не представляет. И со стороны Вашингтона, при этом - никаких, даже формальных гарантий безопасности. Получив компенсацию недрами за потраченные средства, Белый дом начинает плавно выходить из конфликта. Сразу несколько высокопоставленных американских чиновников на этой неделе дали понять, что Вашингтон сворачивает посредническую деятельность, и его представители «больше не будут в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи». Тут уже даже люди из бывшего окружения Зеленского не выдерживают, и вслух начинают говорить – что все, крах, надо признать поражение, и согласиться на потерю хотя бы этих четырех регионов, иначе потом их будет больше.

Последней каплей стал визит в Ватикан, где Зеленский поймал Трампа прямо в Соборе Святого Петра. Американский лидер устал, потому в Вашингтон главу Киева больше не пустили. Известно, что документ подписывали министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент. По условиям сделки американцы получают доступ к разработке на Украине месторождений урана, титана, лития, графита и других стратегически ценных ресурсов, включая нефть и газ. Американской стороне отходят и 50% роялти от всех проданных лицензий на разработку недр. При этом в договоре нет конкретных гарантий безопасности от Америки, как заявили в Вашингтоне, будущее присутствие на Украине американцев, разрабатывающих месторождения, как и сам договор - это и есть гарантии. Взамен глава Белого дома надеется вытянуть из Украины, как минимум, 350 миллиардов долларов.

По информации СМИ, Украина создаст консорциум с частными компаниями из США, который будет управлять всеми газом, нефтью и аммиакопроводами. Украинские порты будут поделены между США, Великобританией и Францией. США получат контроль над всеми оборонными предприятиями Украины и частично над сталелитейным сектором. Кроме того, Украина передаст Штатам контроль над атомными электростанциями. Вся прибыль будет направляться в специальный фонд - 50 на 50 от Вашингтона и Киева. Но Америка вправе не платить живые деньги. В соглашении прописано, что США могут засчитывать свои военные поставки Украине, как вклад в фонд.

И это все лишь информация из утечек в американских СМИ. Какие пункты могут быть в документе - на самом деле не знают даже депутаты Верховной рады, их просят одобрить документ, который они еще не видели. Помимо этого, одобрению подлежит только основная часть соглашения, а дополнения, в которых и кроется смысл засекречены. Если депутаты откажутся голосовать, Зеленский грозит аннулировать им визы.

У самого Зеленского ситуация выходит двусмысленной. Согласно Конституции Украины недра принадлежат народу, и продавать их зарубежным бизнесменам нельзя. Зеленский готовит общественность к своему позору постепенно, говоря, что платить придется, но прошлые долги он не признает. Соединенные Штаты, публично дожав Украину и получив от нее все, о чем громко заявлял Трамп, начинают аккуратно выходить из роли миротворца. Сразу несколько высокопоставленных американских чиновников на неделе заявили, что Вашингтон больше не будет посредником в миротворческом процессе.

Теперь, по мнению Вашингтона, Россия и Украина должны начать переговоры напрямую. Москва к этому готова, на неделе Владимир Путин объявил о трехдневном прекращении огня на Украине в дни празднования Победы. Как уточнили в Кремле - это наглядная проверка готовности Киева к установлению мира. В итоге Украина от перемирия отказалась. Как заявил Зеленский, Киев требует перемирия минимум на месяц, а в ином случае не намерена прекращать огонь. Именно месяца как раз хватит, чтобы перегруппировать войска и завезти новое оружие из Европы или и вовсе сосредоточиться на проведении терактов.

Только за одни сутки 3 мая над акваторией Черного моря было уничтожено 170 ударных беспилотников, сбито 8 британских ракет Storm Shadow, 3 ракеты «Нептун» и нейтрализовано 23 морских дрона. Кроме того, силам флота и прибрежным подразделениям удалось ликвидировать несколько украинских морских беспилотников, пытавшихся проникнуть в акваторию Цемесской бухты в Новороссийске. Это была крупнейшая атака за этот год.

После этой безуспешной атаки Зеленский заявил, что россияне «должны переживать» в дни празднования Победы. А потом произошло и вовсе немыслимое - Зеленский начал угрожать терактами в отношении первых лиц иностранных государств, приезжающих в Москву на празднование 80-ти летия Победы. На слова Зеленского, который без прикрас показал суть киевского режима, отреагировали в Москве. Однако воплотить задуманное в жизнь шансов у него нет, мировые лидеры уже ответили на угрозы Зеленского. Как заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо - он не приемлет подобных заявлений и считает их абсурдными.

По сути, Зеленский не сказал про украинских нацистов ничего нового, на что они способны - видел весь мир 2 мая 2014 года. Именно они сожгли и расстреляли 48 человек в одесском Доме Профсоюзов. Еще 200 одесситов, которые собирали подписи за федерализацию Украины, тогда пострадали. 2 мая, в пятницу, жители Одессы возложили цветы к «Одесской Хатыни», как теперь называют это место в память о тех, кто стал жертвами украинских радикалов.

