Захарова: Зеленский угрожает лидерам, которые едут в Москву на 9 Мая

Слова Зеленского являются классической угрозой террориста международного масштаба, добавила дипломат.
Ирина Егорова 2025-05-03 17:28:05
© Фото: Cao YangXinHua, Global Look Press

Заявления Владимира Зеленского о том, что он «не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России», является прямой угрозой иностранным лидерам, которые приедут в Москву на памятные мероприятия в честь 80-летия Победы. Об этом заявила официальный представить МИД Мария Захарова. По ее словам, лично Зеленский, его силовые службы и в целом киевский режим после каждого теракта на территории РФ «бахвалятся, что это их рук дело, что так будет и дальше».

«Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью еще и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия», - написала дипломат в своем Telegam-канале.

Она добавила, что слова Зеленского в очередной раз доказывают неонацистскую сущность ставшего террористической ячейкой киевского режима и являются классической угрозой террориста международного масштаба.

Аналогичного мнения придерживается и заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, который отметил, что данные угрозы Зеленского - это акт государственного терроризма. Он предположил, что его слова связаны с желанием сорвать парад в Москве, так как на его инициативу - приехать на параллельное мероприятие в Киев 9 Мая - никто из приглашенных не отреагировал. Инициатива Зеленского закончилась «пшиком», добавил он.

По мнению председателя комитета Государственной думы России по международным делам Леонида Слуцкого, «укрофюрер Зеленский» показал свою террористическую и фашистскую сущность, отвергнув предложение России о перемирии в дни празднования Великой Победы. Он отметил, что Россия в полной мере гарантирует безопасность своим гостям. Путин заранее обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ дополнительные меры безопасности в связи с запланированными мероприятиями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

#парад #Москва #9 мая #Захарова #Зеленский #безопасность #угрозы #иностранные лидеры #80-летие победы
