Америка однажды может принять решение о выходе из переговорного процесса по урегулировании ситуации на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает NBC News.

«Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать», - сказал он.

Вашингтон ранее заявлял, что он продолжит прилагать усилия для достижения мира, однако нужны конкретные идеи от Москвы и Киева. Если такие предложения представлены не будут, то Вашингтон может отказаться от участия в мирном процессе, заявлял ранее вице-президент Джей Ди Вэнс.

Также он говорил, что намерен за 100 дней организовать прямые переговоры между Россией и Украиной. Но, по его словам, будет тяжело усадить стороны за стол переговоров.

Президент России Владимир Путин считает, что примирение Москвы и Киева неизбежно и является лишь вопросом времени. Глава государства неоднократно подтверждал готовность Москвы к мирным переговорам с киевским режимом без предварительных условий. И, перемирие в честь 80-летия Победы является тому подтверждением. Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования, заявлял ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.