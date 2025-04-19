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Герасимов отдал указания командующим в зоне СВО о прекращении огня

Режим пасхального перемирия вводится в гуманитарных целях.
2025-04-19 17:13:09
© Фото: kremlin.ru

В зоне спецоперации отданы указания всем командующим группировками о прекращении огня и ведения боевых действий с 18.00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 часов 21 апреля. Об этом сообщили в Минобороны России.

Такая команда дана командующим Объединенной группировкой войск (сил) генералом армии Валерием Герасимовым в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения), говорится в сообщении.

Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях. Объединенная группировка войск будет соблюдать его при взаимном соблюдении киевским режимом.

Ранее Владимир Путин заслушал в Кремле доклад Валерия Герасимова и объявил пасхальное перемирие.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Владимир Путин #валерий герасимов #пасхальное перемирие
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