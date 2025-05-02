Сегодня по всей России прошли акции в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. В Донецке сотрудники военного следственного управления, ветераны боевых действий возложили цветы к мемориалу «Не забудем, не простим».

Жители Мариуполя собрались на главной площади города и почтили память погибших минутой молчания. Также мероприятия прошли в Москве и Санкт-Петербурге, где сотни активистов пришли к закрытому посольству Украины с плакатами.

Ровно 11 лет назад националисты и сторонники государственного переворота на Украине подожгли Дом профсоюзов в Одессе. В нем укрывались представители антимайдана. Погибли 48 человек, еще 250 получили тяжелые травмы.

Россия неоднократно требовала независимого расследования и проверки многочисленных версий гибели 48 человек. Но спустя 11 лет вопрос - понесли ли виновные наказание - все еще риторический.