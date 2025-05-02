МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Донецке, Одессе и Москве почтили память жертв трагедии в Доме профсоюзов

Ровно 11 лет назад националисты и сторонники государственного переворота на Украине подожгли Дом профсоюзов в Одессе. Погибли 48 человек, еще 250 получили тяжелые травмы.
Ирина Егорова 2025-05-02 21:03:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня по всей России прошли акции в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. В Донецке сотрудники военного следственного управления, ветераны боевых действий возложили цветы к мемориалу «Не забудем, не простим».

Жители Мариуполя собрались на главной площади города и почтили память погибших минутой молчания. Также мероприятия прошли в Москве и Санкт-Петербурге, где сотни активистов пришли к закрытому посольству Украины с плакатами.

Ровно 11 лет назад националисты и сторонники государственного переворота на Украине подожгли Дом профсоюзов в Одессе. В нем укрывались представители антимайдана. Погибли 48 человек, еще 250 получили тяжелые травмы.

Россия неоднократно требовала независимого расследования и проверки многочисленных версий гибели 48 человек. Но спустя 11 лет вопрос - понесли ли виновные наказание - все еще риторический.

#одесса #память #Дом профсоюзов #жертвы #антимайдан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 