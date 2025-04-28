Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Великой Победы. Боевые действия будут приостановлены с 8 по 11 мая включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», - сказано в официальном заявлении.

Отмечается, что глава государства принял такое решение исходя из гуманитарных соображений. В случае нарушения режима прекращения огня, подчеркнули в Кремле, российская армия даст адекватный и эффективный ответ.

Напомним, в прошлый раз Владимир Путин объявлял Пасхальное перемирие. Оно действовало с 6 часов 19 апреля до полуночи с 20 на 21 апреля.

Тогда, по данным Министерства обороны Российской Федерации, противник нарушил режим прекращения огня порядка 4 900 раз.