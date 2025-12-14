Следующая встреча по Украине может пройти в Москве. На это, после двухдневных переговоров в Майами, намекнул спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев. Диалог с представителями США состоялся в выходные за закрытыми дверями. Дмитриев встретился со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

«Спасибо Майами! В следующий раз в Москве» - такое заявление опубликовал Кирилл Дмитриев на свой странице, после двухдневных переговоров России и США по Украине. Сегодня утром он вылетел из США в Россию, где доложит Владимиру Путину о результатах беседы с американцами, сообщил пресс-секретарь нашего лидера Дмитрий Песков.

«Он в Москву должен прилететь, но ему еще надо добраться, путь неблизкий. Когда прилетит - доложит президенту», - рассказал Песков.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал эти переговоры конструктивными. По итогам встречи заявление сделал и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, заявивший, что диалог прошел продуктивно, а Россия полностью привержена достижению мира на Украине.

«Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности», - отметил Уиткофф в соцсети Х.

Беседа российской и американской делегаций в Майами началась еще в субботу. Со стороны США в них участвовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер и впервые - Джош Грюнбаум, которого Уиткофф представил общественности как сотрудника Белого Дома. Его официальная должность - комиссар федеральной службы закупок. В США Грюнбаума считают человеком с обширными деловыми связями. На родине его называют экспертом по слияниям, поглащениям и реструкторизации. Не просто так именно он стал третьей со стороны США фигурой этого переговорного процесса. Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже после встречи Дмитриева с Уиткоффом раскрыл в интервью британскому порталу UnHerd некоторые подробности. Обсуждали, в частности, экономику, а также контроль над Донбассом.

«Сегодня утром я получил обновление от наших переговорщиков. Прорыв, который я считаю достигнутым, заключается в том, что теперь все вопросы полностью открыты. Я думаю, что россияне действительно хотят контролировать Донецк. Украинцы, вполне естественно, видят в этом серьезную проблему для безопасности, хотя приватно понимают, что Донецк они, вероятно, в конечном итоге потеряют», - сообщил в интервью Джей Ди Вэнс.

Возможно принять очевидное киевскому режиму помог как раз Грюнбаум - он участвовал и в американо-украинских переговорах, прежде чем встретиться с Дмитриевым. Что любопытно, еще до российско-американской встречи западная пресса стала публиковать заявления анонимных представителей разведки США, которые утверждают, что Россия якобы не стремится к миру.

«Согласно разведывательным данным США, президент России Владимир Путин не отказался от целей захватить всю Украину и вернуть территории, которые ранее входили в состав Советского Союза, в том числе части Европы, сообщили шесть источников, знакомых с американской разведкой», - пишет Reuters.

Опровергать это заявление вышла лично глава национальной разведки США Тулси Габбард.

«Каждый раз, когда они приближаются к миру, ястребы войны в глубинном государстве пытаются их остановить. Они используют старые методы: разведка превращается в инструмент давления, данные сливаются друзьям и пропагандистским СМИ, чтобы распространить ложный нарратив. Они сеют страх и истерию, чтобы оправдать продолжение войны и подрыв мирных инициатив президента Трампа, пытаясь втянуть американскую армию в прямой конфликт с Россией, что в конечном итоге, поддерживают ЕС и НАТО», - заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

Позже это заявление прессы прокомментировал и Дмитрий Песков.

«Это из разряда ситуаций, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности», - заверил представитель Кремля.

Кирилл Дмитриев ранее призвал принять факт существования кампании поджигателей войны в ЕС. Но отметил уже после беседы с американской стороной, что помешать работе они не смогли. И уже по пути в Москву, пролетая над Средиземным морем, опубликовал очередной пост на своей странице.

«Сделать Европу снова великой. Европа должна начать исправлять свой собственный бардак (миграция и экономика), прекратить разжигать Третью мировую войну фальшивыми рассказами и заново учиться дипломатии. Пришло время освободиться от мировоззрения Байдена. Венгрия, Словакия и Чехия указывают путь», - написал Дмитриев.

Дмитриев ставит в пример Венгрию не просто так. Премьер-министр страны Виктор Орбан один из тех немногих европейских политиков, который несмотря ни на что продолжает работать, прежде всего, в интересах собственных граждан. Он подчеркивает, что финансирование Украины выгодно лишь тем, кто желает продолжения этого конфликта.

«Кому выгодно, чтобы эта война продолжалась? Политикам, которые верят, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производителям оружия, наживающимся на бесконечном конфликте. Банкирам, сделавшим ставку на военное поражение России. Народы Европы заслуживают лучшего. Европе нужен мир», - отметил Орбан.

Но в ряде стран ЕС под предлогом мнимой угрозы со стороны России, продолжают накачивать Украину деньгами и оружием. При этом Владимир Путин ни раз заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать, а заместитель главы МИД Сергей Рябков сегодня отдельно еще раз подчеркнул - Москва готова зафиксировать это юридически. А также прокомментировал ход переговорного процесса.

«Медленный прогресс наблюдается. Он сопровождается крайне вредоносными попытками влиятельной группы государств торпедировать эти усилия, пустить их под откос. Мы призываем активнее противостоять этому американскую администрацию. Несколько последних раундов контактов с американскими представителями подтверждает, что именно в рамках Анкориджа продолжает действовать администрация США - это важно. И это та база, на которой нужно двигаться дальше», - призвал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Поведение некоторых лидеров Евросоюза и главаря киевского режима, который всю последнюю неделю гастролировал по Европе в попытке заручится поддержкой и финансированием, больше похоже на предсмертную агонию. И внутри Украины это прекрасно понимают. По данным нашей Службы внешней разведки многие представители элиты на Украине уже вывезли за рубеж свои семьи и финансовые активы. Киевские чиновники и бизнесмены все чаще обращаются за получением ВНЖ в Европе. Так, свыше 90% работающих за рубежом украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки.