Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу. Об этом сообщается в заявлении Службы внешней разведки России.

В материале пресс-бюро СВР отмечается, что многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж. Туда же они перевели свои финансовые активы. По сообщению Службы внешней разведки, свыше 90% киевских дипломатов, находящихся за рубежом, твердо настроены не возвращаться на родину после завершения командировки, указали в СВР. В ведомстве подчеркнули, что такие же настроения имеют хождение среди крупных украинских бизнесменов, которые все чаще обращаются в диппредставительства в ЕС для получения вида на жительство.

«Им прекрасно видно, что среди западных спонсоров Киева настроения далеко не однозначные, особенно на фоне демонстрируемого президентом США намерения сократить поддержку вороватого киевского режима», - говорится в сообщении СВР.

В материале добавляется, что «давние мечты» украинцев о «светлом будущем» в Европе теперь близки к осуществлению. Но не для всех, как подчеркивается в материале СВР, а только для «избранных», и получена эта возможность «ценой сотен тысяч загубленных жизней». В Службе внешней разведки отмечают, что и сами страны ЕС становятся все дальше от мифа о «цветущем саде».

В СВР ранее отмечали резкое падение морального духа боевиков ВСУ в результате коррупционного скандала, известного как «дело Миндича». Все больше украинских бойцов покидают позиции, не желая умирать ради пополнения счетов команды Зеленского в зарубежных банках. На этом фоне стремительно падает и авторитет главкома ВСУ Александра Сырского, который известен тесной связью с командой главы киевского режима.

Газета Times заявила, что Владимир Зеленский сразу после выборов в 2019 году нарушил собственное обещание искоренить кумовство и коррупцию, и теперь это грозит ему катастрофой как в политическом, так и в военном плане. В течение года после победы в предвыборной гонке Зеленский назначил на высокие государственные посты 15 человек, связанных с «его комедийной труппой "Квартал 95"».