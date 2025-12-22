МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Дмитриевым в Майами

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в США на переговоры 20 декабря.
Виктория Бокий 22-12-2025 02:32
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«За последние два дня во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией в рамках продвижения мирного плана президента (США. – Прим. ред.) Трампа по Украине», - говорится в сообщении.

Напомним, Кирилл Дмитриев прибыл в США на переговоры по урегулированию украинского кризиса 20 декабря. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, спецпредставитель президента вернется в Москву в понедельник и доложит об итогах переговоров. После этого российская сторона решит, что может быть принято, а что принимать категорически нельзя.

Глава РФПИ уже прокомментировал прошедшие в Майами переговоры. По его словам, они получились конструктивными.

#сша #переговоры #Кирилл Дмитриев #Майами #стив Уиткофф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 