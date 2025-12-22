Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Дмитриевым в Майами

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«За последние два дня во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией в рамках продвижения мирного плана президента (США. – Прим. ред.) Трампа по Украине», - говорится в сообщении.

Напомним, Кирилл Дмитриев прибыл в США на переговоры по урегулированию украинского кризиса 20 декабря. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, спецпредставитель президента вернется в Москву в понедельник и доложит об итогах переговоров. После этого российская сторона решит, что может быть принято, а что принимать категорически нельзя.

Глава РФПИ уже прокомментировал прошедшие в Майами переговоры. По его словам, они получились конструктивными.