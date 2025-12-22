Попытки сорвать российско-американские консультации по Украине не повлияли на ход диалога в Майами. Об этом сообщил глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Не смогли, не смогли, все хорошо», - сказал он журналистам, на вопрос «не смогли ли разжигатели войны помешать переговорам».

Напомним, Дмитриев прилетел в субботу в Майами. Он отправился на переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Со слов главы РФПИ, беседа была конструктивной. На встрече обсуждалось, каких успехов удалось добиться Штатам в ходе проведенной ими работы с европейцами и украинцами.

В Кремле рассчитывают, что Дмитриев доложит президенту России Владимиру Путину о результатах прошедших в Майами переговорах. По результатам этой командировки будет понятно, что может быть принято, а что принимать категорически нельзя. В то же время допускается, что большинство предложений могут оказаться неприемлемыми ввиду приверженности достигнутым на Аляске договоренностям.