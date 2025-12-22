МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмитриев оценил одной фразой попытки сорвать переговоры по Украине в Майами

Переговоры по украинскому урегулированию прошли 20 и 21 декабря в Майами.
Дарья Ситникова 22-12-2025 00:51
© Фото: Алексей Алексеев, РИА Новости

Попытки сорвать российско-американские консультации по Украине не повлияли на ход диалога в Майами. Об этом сообщил глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Не смогли, не смогли, все хорошо», - сказал он журналистам, на вопрос «не смогли ли разжигатели войны помешать переговорам».

Напомним, Дмитриев прилетел в субботу в Майами. Он отправился на переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Со слов главы РФПИ, беседа была конструктивной. На встрече обсуждалось, каких успехов удалось добиться Штатам в ходе проведенной ими работы с европейцами и украинцами.

В Кремле рассчитывают, что Дмитриев доложит президенту России Владимиру Путину о результатах прошедших в Майами переговорах. По результатам этой командировки будет понятно, что может быть принято, а что принимать категорически нельзя. В то же время допускается, что большинство предложений могут оказаться неприемлемыми ввиду приверженности достигнутым на Аляске договоренностям.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #переговоры #Кирилл Дмитриев #Майами
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 