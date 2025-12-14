Дмитриев намекнул на возможную встречу с делегацией США в Москве

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев намекнул о возможной встрече делегаций РФ и США в Москве после переговоров в Майами. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», - говорится в сообщении.

К своему посту Дмитриев прикрепил селфи на фоне заката в Майами. На фото можно заметить, что на его футболке написано – «Next time in Moscow» («В следующий раз в Москве»), а под надписью – автограф российского лидера Владимира Путина.

Напомним, в американском штате Флорида состоялись переговоры российской и американской сторон по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф назвал прошедшую встречу конструктивной. Такое же мнение выразил и Кирилл Дмитриев.